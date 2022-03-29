В Биробиджане начнется возведение школы в рамках концессии

Он сказал, что капремонт произведен в общежитии Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема, где отремонтировали 5500 квадратных метров. Около 300 учащихся и 70 преподавателей теперь живут в нормальных условиях. Это все было реализовано благодаря поддержке федерального центра и президента России Владимира Путина, а также полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Об этом пишет eaomedia.ru.