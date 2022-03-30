Чемпион мира по хоккею Кожевников прокомментировал введение потолка зарплат в спорте

Posted 30 марта 2022,, 18:50
Published 30 марта 2022,, 18:50
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Инициатива о введении потолка заработной платы в спорте принадлежит главе министерства спорта России Олегу Матыцину, сообщает News.ru.
Так, по мнению спортсмена, это хорошее предложение. Результаты уже можно увидеть по клубным и хоккейному чемпионатам. Однако вопрос о размере зарплаты должен быть решен не министерством, а спортивными организациями и клубами, считает эксперт.
«Надо разговаривать с клубами. Это же не может министр принять. Есть отдельные организации, как Континентальная хоккейная лига (КХЛ), баскетбольная и волейбольная лиги. Они же получают зарплаты не от Минспорта. Ну идея нормальная, мы же видим по хоккейному и клубным чемпионатам. Игры становятся лучше, хорошие игроки по разным клубам разъезжаются, выше становится конкуренция, молодёжь начинает расти», — отметил хоккеист.
Александр Кожевников рассказал о благотворном влиянии инициативы главы Минспорта РФ на примере Континентальной хоккейной лиги, где сегодня проводится плей-офф. По его словам, в КХЛ увеличилась конкуренция после того, как был введен максимальный уровень оплаты труда для спортсменов.
«Сейчас идёт плей-офф КХЛ: команды выровнялись, и приятно смотреть, это первый год только сделали потолок зарплат. А дальше будет всё выравниваться. Это будет вызывать интерес у болельщиков», — резюмировал спортсмен.