Чемпион мира по хоккею Кожевников прокомментировал введение потолка зарплат в спорте

«Надо разговаривать с клубами. Это же не может министр принять. Есть отдельные организации, как Континентальная хоккейная лига (КХЛ), баскетбольная и волейбольная лиги. Они же получают зарплаты не от Минспорта. Ну идея нормальная, мы же видим по хоккейному и клубным чемпионатам. Игры становятся лучше, хорошие игроки по разным клубам разъезжаются, выше становится конкуренция, молодёжь начинает расти», — отметил хоккеист.