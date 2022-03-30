tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 марта 2022,, 18:50

Published 30 марта 2022,, 18:50

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Чемпион мира по хоккею Кожевников прокомментировал введение потолка зарплат в спорте

30 марта 2022, 18:50
Российский хоккеист, олимпийский чемпион 1984 и 1988 годов, чемпион мира 1982 года, телевизионный комментатор Александр Кожевников прокомментировал идею о введении предельного уровня оплаты труда для спортсменов в командных видах спорта в РФ.

Инициатива о введении потолка заработной платы в спорте принадлежит главе министерства спорта России Олегу Матыцину, сообщает News.ru.

Так, по мнению спортсмена, это хорошее предложение. Результаты уже можно увидеть по клубным и хоккейному чемпионатам. Однако вопрос о размере зарплаты должен быть решен не министерством, а спортивными организациями и клубами, считает эксперт.

«Надо разговаривать с клубами. Это же не может министр принять. Есть отдельные организации, как Континентальная хоккейная лига (КХЛ), баскетбольная и волейбольная лиги. Они же получают зарплаты не от Минспорта. Ну идея нормальная, мы же видим по хоккейному и клубным чемпионатам. Игры становятся лучше, хорошие игроки по разным клубам разъезжаются, выше становится конкуренция, молодёжь начинает расти», — отметил хоккеист.

Александр Кожевников рассказал о благотворном влиянии инициативы главы Минспорта РФ на примере Континентальной хоккейной лиги, где сегодня проводится плей-офф. По его словам, в КХЛ увеличилась конкуренция после того, как был введен максимальный уровень оплаты труда для спортсменов.

«Сейчас идёт плей-офф КХЛ: команды выровнялись, и приятно смотреть, это первый год только сделали потолок зарплат. А дальше будет всё выравниваться. Это будет вызывать интерес у болельщиков», — резюмировал спортсмен.

#Общество
Подпишитесь
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
Вчера, 14:46
Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге
19 февраля, 15:46
Жители Нижнего Тагила могут бесплатно прокатиться на «Генерале»
Вчера, 13:42
В Екатеринбурге повторно будут судить мужчину, который напал на мальчика с шапкой Z
Вчера, 12:51
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
Вчера, 14:44
Была в коме: в Невьянской ЦРБ умерла девушка, которую сбило отлетевшим колесом фуры
Вчера, 15:30