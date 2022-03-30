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Posted 30 марта 2022, 10:00

Published 30 марта 2022, 10:00

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

О возможных сбоях на Госуслугах предупредили родителей будущих тагильских первоклашек

30 марта 2022, 10:00
Минцифры Свердловской области предупредило о возможных сбоях при подаче заявлений о зачислении в первый класс через «Госуслуги».

Минцифры Свердловской области просит родителей будущих первоклассников использовать для подачи заявлений о зачислении в первый класс публичный портал (edu.egov66.ru) и ведомственную часть АИС «Е-Услуги. Образование» (edu2.egov66.ru).

Заявления, поданные через «Госуслуги» могут быть некорректно обработаны, сообщается на сайте управления образования Нижнего Тагила. Это может привести к проблемам с регистрацией заявлений.

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#Общество#Нижний Тагил#Сбой#Госуслуги#Первый класс#Заявления
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