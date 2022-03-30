О возможных сбоях на Госуслугах предупредили родителей будущих тагильских первоклашек

Posted 30 марта 2022, 10:00
Published 30 марта 2022, 10:00
Modified 29 ноября, 18:37
Updated 29 ноября, 18:37
Минцифры Свердловской области просит родителей будущих первоклассников использовать для подачи заявлений о зачислении в первый класс публичный портал (edu.egov66.ru) и ведомственную часть АИС «Е-Услуги. Образование» (edu2.egov66.ru).
Заявления, поданные через «Госуслуги» могут быть некорректно обработаны, сообщается на сайте управления образования Нижнего Тагила. Это может привести к проблемам с регистрацией заявлений.