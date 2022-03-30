Пособие на детей от 8 до 16 лет с апреля 2022 года

Ожидается, что перечень имущества, при котором можно получить выплату с 8 до 16 лет будет таким же, как и для детей от 3 до 7 лет. Он влияет на принятие решения относительно выплат. Семья может иметь квартиру или комнату, а также быть долевым собственником. Пособие будет выделено, если количество квадратных метров на человека не превышает норматив по региону.