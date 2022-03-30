Пособие на детей от 8 до 16 лет с апреля 2022 года

Posted 30 марта 2022, 15:32
Published 30 марта 2022, 15:32
Modified 18 сентября 2022, 14:58
Updated 18 сентября 2022, 14:58
Новые пособия от 8 до 16 будут выплачены в мае этого года заявителям при условии одобрения обращения.
Первая выплата за апрель 2022 года с 8 до 16 лет придет сразу за 2 периода и будет начислена в двойном размере. Согласно сведениям из новостных источников, условия назначения пособия те же, что и для ребенка 3-7 лет. При принятии решения о начислении выплаты будет учитываться уровень дохода семьи за год, наличие у нее имущества и трудоустройство родителей.
Получить поддержку в виде пособия смогут семьи, проживающие в РФ, с доходом ниже прожиточного минимума с апреля 2022 года. Заявление можно будет направить в МФЦ или ПФР не ранее первого мая. Также предполагается возможность удаленной подачи заявки с использованием портала Госуслуги.
Пособие назначается заявителям, у которых в семье средний показатель дохода ниже наименьшего уровня, установленного в Нижнем Тагиле. При этом, у семьи может быть имущество в пределах установленных нормативов. Обязательно наличие официальной работы у родителей. При отсутствии трудоустройства требуются уважительные причины в течение всего периода без работы.
Если семья является многодетной, новая выплата полагается каждому ребенку. Пособие действительно в течение года, после этого нужно направлять заявление повторно. Отказ в выплате может быть связан с тем, что семья имеет имущество свыше установленного лимита или доход выше прожиточного минимума. При отказе в начислении нужно будет убедиться в правильности оформления документов и корректности указанных данных в них.
Чтобы рассчитать нуждаемость семьи, учитываются доходы всех ее членов за год. Этот показатель называется среднедушевым доходом семьи. Для расчета значения суммируются все доходы семьи за год. Полученное значение делят на 12, чтобы определить уровень среднего дохода за 1 месяц. Затем значение за месяц делят на число членов семьи.
В случае, если правила выплат такие же, как и для пособия детям от 3 до 7 лет, требуется суммировать заработную плату за год. Эти значения указываются до вычета налогов. К доходам также относят пенсии и пособия, стипендии, алименты.
Необходимо добавить к полученной сумме дивиденды и проценты по операциям с финансовыми инструментами, проценты от депозита и заработок от бизнеса (при наличии). Учитывается заработок от аренды имущества или его продажи, самозанятости. Требуется включить в общую сумму заработок, полученный как в России, так и в других государствах.
Некоторые выплаты не учитываются в составе доходов, согласно правилам. К ним относят ежемесячные выплаты с 3 до 7 лет за прошлые периоды на этого ребенка. Не берется в учет также разовая поддержка, которая была получена из местных бюджетов и выплаты по уходу за детьми с инвалидностью. Предполагается, что не будут учтены выплаты по социальному контракту, возвращенный НДФЛ с применением вычетов, пособия на погребение.
Для обоснования и подтверждения нулевого дохода у взрослых членов семьи должна быть уважительная причина. Пособие будет выплачено только в том случае, если в течение 12 месяцев у родителей было официальное место работы или уважительная причина его отсутствия в течение всего периода.
Какие причины отсутствия заработка относят к уважительным:
Уважительная причина отсутствия официального заработка может быть у одного или обоих родителей. Возможно наличие нескольких уважительных причин за учитываемый период. При отсутствии заработка или весомых причин, почему родитель не мог устроиться на работу, в назначении пособия откажут.
Ожидается, что перечень имущества, при котором можно получить выплату с 8 до 16 лет будет таким же, как и для детей от 3 до 7 лет. Он влияет на принятие решения относительно выплат. Семья может иметь квартиру или комнату, а также быть долевым собственником. Пособие будет выделено, если количество квадратных метров на человека не превышает норматив по региону.
Возможно наличие в собственности дома или доли, садового дома. Семья может иметь единственное нежилое помещение, место для парковки машины, участок земли. Допускается наличие в собственности одной машины, мотоцикла и судна.
При принятии решения о выдаче выплаты не все виды имущества могут быть учтены. Не берутся расчет малые доли собственности в жилой недвижимости, а также активы, которые были предоставлены в рамках социальной поддержки и оплаченные в полной мере целевыми начислениями. Не учитываются помещения, признанными непригодными для проживания, арестованные активы и арктический гектар.
Выплату можно будет получить после 1 мая. Согласно заявлению премьер-министра Михаила Мишустина, государственная поддержка назначается с апреля этого года. Михаил Мишустин подчеркнул, что есть необходимость в поддержке родителей. В мае заявители смогут получить двойную выплату на детей за 2 месяца в случае одобрения заявления.
По информации из новостных источников, министр труда и соцзащиты Антон Котяков отметил, что сумма поддержки составит ½, ¾ или полную сумму от прожиточного минимума по региону. Так как первая выплата будет за 2 периода, ее размер составит примерно от 12 до 24 тысяч рублей.
Размер пособия будет установлен с учетом степени нуждаемости. После назначения помощи средний доход на человека должен достигнуть минимальной установленной суммы для проживания в Нижнем Тагиле и Свердловской области или ином регионе России.
Подать заявление для оформления государственной помощи семьи смогут только с мая 2022 года. Подать заявление ранее нельзя. Оно в настоящее время не принимается в Пенсионном фонде или Многофункциональном центре, отсутствует такая функция и на портале Госуслуги.
В мае направить заявку можно при условии, что на первое апреля текущего года ребенок достиг 8 лет, но его возраст менее 17 лет. До первого мая не требуется ничего делать, так как отсутствует установленная форма обращения за выплатой.
На портале Госуслуги можно подать документы на другие пособия, в том числе, по беременности, для получения выплаты на детей 3-7 лет. В настоящий момент направить заявление на получение пособия на детей 8-16 лет можно только в том случае, если их воспитанием занимается один родитель.
Пособие может быть выплачено на счет или карту «МИР». Отмечается, что более 150 банков России занимаются выпуском таких карт. Ее выпуск можно заказать через Интернет или в банковском отделении.