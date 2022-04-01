По 10 тагильчан ежедневно регистрируются в качестве безработных

В Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском сейчас ставятся на учет по 10-13 безработных в день. Как правило, это бывшие работники обрабатывающих производств. Видимо, тут мы имеем дело с нарушением цепочек поставок и операционных связей из-за санкционного давления на экономику, заявил Антонов.