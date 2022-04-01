Почти половина родителей будущих первоклассников Тагила подали заявление в 1 класс

Сегодня в Нижнем Тагиле, как и во всей России, стартовала запись детей в первые классы. Хочу сообщить, что у нас в городе этот процесс проходит спокойно, без ажиотажа. Все вопросы решаются управлением образования оперативно, сообщил Владислав Пинаев на своей странице во ВКонтакте.