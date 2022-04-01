Почти половина родителей будущих первоклассников Тагила подали заявление в 1 класс

Posted 1 апреля 2022, 08:14
Published 1 апреля 2022, 08:14
Modified 29 ноября, 18:37
Updated 29 ноября, 18:37
2 265 заявлений на зачисление детей в первый класс от жителей Нижнего Тагила зарегистрировано в управлении образования. Такие цифры приводит в полдень, 1 апреля, глава города Владислав Пинаев.
По словам градоначальника, ажиотажа вокруг стартовавшей записи в первые классы среди тагильчан нет.
Сегодня в Нижнем Тагиле, как и во всей России, стартовала запись детей в первые классы. Хочу сообщить, что у нас в городе этот процесс проходит спокойно, без ажиотажа. Все вопросы решаются управлением образования оперативно, сообщил Владислав Пинаев на своей странице во ВКонтакте.
Глава Нижнего Тагила напомнил, что у тагильчан есть несколько возможностей записать ребенка в первый класс. Мэр рекомендует выбрать наиболее удобный для каждой конкретной семьи.
Цифровые сервисы облегчают жизнь — не надо лично приходить в школу.На данный момент подано 2 265 заявлений. Всего планируем принять в первые классы 4 600 детей, подытожил Владислав Пинаев.
Напомним, ранее свердловчан предупреждали о возможном сбое системы «Госуслуг» первого апреля в день начала записи будущих первоклассников в образовательные учреждения. Управление образования Нижнего Тагила, в свою очередь, рекомендовало тагильчанам использовать публичные порталы для подачи заявок.