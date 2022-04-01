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Posted 1 апреля 2022, 08:14

Published 1 апреля 2022, 08:14

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

Почти половина родителей будущих первоклассников Тагила подали заявление в 1 класс

1 апреля 2022, 08:14
В Нижнем Тагиле родители будущих первоклассников подали 2,2 тысячи заявлений о зачислении детей в первые классы. По словам главы города Владислава Пинаева, ажиотажа нет.

2 265 заявлений на зачисление детей в первый класс от жителей Нижнего Тагила зарегистрировано в управлении образования. Такие цифры приводит в полдень, 1 апреля, глава города Владислав Пинаев.

По словам градоначальника, ажиотажа вокруг стартовавшей записи в первые классы среди тагильчан нет.

Сегодня в Нижнем Тагиле, как и во всей России, стартовала запись детей в первые классы. Хочу сообщить, что у нас в городе этот процесс проходит спокойно, без ажиотажа. Все вопросы решаются управлением образования оперативно, сообщил Владислав Пинаев на своей странице во ВКонтакте.

Глава Нижнего Тагила напомнил, что у тагильчан есть несколько возможностей записать ребенка в первый класс. Мэр рекомендует выбрать наиболее удобный для каждой конкретной семьи.

Цифровые сервисы облегчают жизнь — не надо лично приходить в школу.На данный момент подано 2 265 заявлений. Всего планируем принять в первые классы 4 600 детей, подытожил Владислав Пинаев.

Напомним, ранее свердловчан предупреждали о возможном сбое системы «Госуслуг» первого апреля в день начала записи будущих первоклассников в образовательные учреждения. Управление образования Нижнего Тагила, в свою очередь, рекомендовало тагильчанам использовать публичные порталы для подачи заявок.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Владислав Пинаев#Первоклассники
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