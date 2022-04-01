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Posted 1 апреля 2022, 07:44

Published 1 апреля 2022, 07:44

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

Тагильские ракетные соединения отправлены на учения с «Ярсами»

1 апреля 2022, 07:44
Масштабные учения стартовали в рамках проверки оренбургского и тагильского ракетных соединений, оснащенных ПГРК «Ярс», в Свердловской области.

Всего в учениях задействовано больше двух тысяч солдат и почти 200 единиц техники. В ходе мероприятия будет проверена слаженность действий военных при выполнении задач, сообщили в Минобороны РФ.

Учения позволят оценить не только уровень боевой подготовки, но и возможность совершения маневренных действий образцов вооружения и спецтехники, которые поступают в соединения для переоснащения.

Особое внимание будет уделяться новому инженерному оборудованию и прикрытию полевых позиций.

Планируется также отработать вопросы маневров мобильных ракетных комплексов «Ярс», их маскировки и противодействия современным средствам воздушной разведки.

#Общество#Нижний Тагил#Учения#Военные
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