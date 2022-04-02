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Posted 2 апреля 2022, 11:46

Published 2 апреля 2022, 11:46

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

Мокрый снег и сильный гололед ожидаются в Нижнем Тагиле 3 апреля

2 апреля 2022, 11:46
О плохих погодных условиях предупреждает тагильчан МЧС. 3 апреля ожидаются мокрый снег и сильный гололед по всей Свердловской области.

В связи прогнозом синоптиков всем муниципалитетам региона необходимо провести превентивные мероприятия. Из-за налипания снега на провода возможны обрывы линий электропередач. Гололед приводит к увеличению роста дорожно-транспортных происшествий. Обильные осадки могут повредить неукрепленные конструкции и кровлю жилых домов.

Водителям и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах и улицах и соблюдать правила ПДД и поведения при чрезвычайных ситуациях.

#Нижний Тагил#Здоровье#Погода#Гололед#Снегопад
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