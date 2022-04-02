Мокрый снег и сильный гололед ожидаются в Нижнем Тагиле 3 апреля

Posted 2 апреля 2022, 11:46
Published 2 апреля 2022, 11:46
Modified 29 ноября, 18:37
Updated 29 ноября, 18:37
В связи прогнозом синоптиков всем муниципалитетам региона необходимо провести превентивные мероприятия. Из-за налипания снега на провода возможны обрывы линий электропередач. Гололед приводит к увеличению роста дорожно-транспортных происшествий. Обильные осадки могут повредить неукрепленные конструкции и кровлю жилых домов.
Водителям и пешеходам следует быть внимательнее на дорогах и улицах и соблюдать правила ПДД и поведения при чрезвычайных ситуациях.