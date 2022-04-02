Водитель иномарки влетел в такси Uber на перекрестке в Екатеринбурге

Posted 2 апреля 2022, 07:41
Published 2 апреля 2022, 07:41
Modified 29 ноября, 18:32
Updated 29 ноября, 18:32
По словам очевидцев, они заказали такси, но долго не могли дождаться автомобиля. Тогда девушки по приложению пошли навстречу машине и на перекрестке увидели, как водитель внедорожника поворачивал на светофоре и влетел в такси. В аварии никто не пострадал, пишет Е1.
Напомним, в январе в Нижнем Тагиле скончался водитель такси «Успех», который попал в ДТП на Вагонке. В аварии пострадали три человека, в том числе 2-летняя девочка, которая перевозилась без специального кресла.