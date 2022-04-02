Водитель иномарки влетел в такси Uber на перекрестке в Екатеринбурге

По словам очевидцев, они заказали такси, но долго не могли дождаться автомобиля. Тогда девушки по приложению пошли навстречу машине и на перекрестке увидели, как водитель внедорожника поворачивал на светофоре и влетел в такси. В аварии никто не пострадал, пишет Е1.