Екатеринбуржцы заявили о мошенничестве с продажей техники с большими скидками

Человеку, по словам пострадавших, дают ссылку на фишинговый сайт, который очень похож на оригинальный. При оформлении покупателю необходимо вписать все данные своей банковской карты. Так, один из екатеринбуржцев рассказал, что хотел приобрести квадрокоптер. Цена 22,8 тысячи рублей (со скидкой 40%) показалась намного привлекательней, чем 40 тысяч. А вознаграждение в размере трех тысяч — вполне приемлемым.