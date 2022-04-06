Найден подозреваемый в краже телефона около кафе «Девичья башня» в Нижнем Тагиле

В содеянном подозревает ранее судимого 29-летнего жителя города. До этого мужчину судили за разбойное нападение и грабеж. Пять лет назад мужчину посадили в тюрьму, откуда он вышел два года назад. С того времени он находился под надзором правоохранительных органов.