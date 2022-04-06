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Posted 6 апреля 2022, 09:31

Published 6 апреля 2022, 09:31

Modified 29 ноября, 18:38

Updated 29 ноября, 18:38

Найден подозреваемый в краже телефона около кафе «Девичья башня» в Нижнем Тагиле

6 апреля 2022, 09:31
В совершении правонарушения подозревают 29-летнего тагильчанина, который ранее был судим за разбойное нападение и грабеж.

В Нижнем Тагиле нашли предполагаемого похитителя телефона у посетителя одно из заведений общепита (кафе «Девичья башня»), расположенного на ул. Космонавтов. Предполагаемого правонарушителя разыскали полицейские отделения № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское».

В содеянном подозревает ранее судимого 29-летнего жителя города. До этого мужчину судили за разбойное нападение и грабеж. Пять лет назад мужчину посадили в тюрьму, откуда он вышел два года назад. С того времени он находился под надзором правоохранительных органов.

Предполагаемого злоумышленника уже опросили, а при осмотре в его жилье сотрудники полиции нашли и изъяли мобильный телефон. Краденным устройством правонарушитель пользовался в собственных целях.

Заведено дело по ч.1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Телефон вернули его хозяину.

#Общество#Нижний Тагил#Кража#Телефон
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