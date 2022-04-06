Соцсети заполонили фейки о выплатах на детей по 27 тысяч рублей

В социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о выплатах на детей по 27 тысяч рублей от Пенсионного фонда России. В ведомстве рассказали, кто получит деньги и в каком размере.

ПФР предупредил россиян о фейках, которые распространяются в соцсетях о назначении на несовершеннолетних россиян выплат по 27 тысяч рублей в апреле. На самом деле, данная информация не соответствует действительности, пишут «Новые известия». Данная разовая выплата на детей не предусмотрена никаким нормативно-правовым актом. Новые пособия предусмотрены правительством РФ в мае, при этом получат их россияне за два месяца. Выплаты положены не всем семьям с детьми, а отдельным категориям граждан. Согласно постановлению правительства России, меры социальной поддержки предназначены для тех семей, которые являются малообеспеченными, в них проживают дети от 8 до 17 лет. При этом потенциальные получатели пособия не должны владеть дорогостоящей собственностью, пишет «Российская газета». Размер выплат будет составлять от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума. В итоге должна будет получаться сумма, которая приведет в соответствие доход каждого члена семьи с установленными нормативами. В среднем минимальный размер пособия составит 5 тысяч рублей, однако в северных регионах выплаты составят 27 тысяч рублей. Малообеспеченные семьи смогут подать заявки на сайте «Госуслуг», в МФЦ и отделениях ПФР с 1 мая.