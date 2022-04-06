tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 апреля 2022, 07:38

Published 6 апреля 2022, 07:38

Modified 29 ноября, 18:36

Updated 29 ноября, 18:36

Соцсети заполонили фейки о выплатах на детей по 27 тысяч рублей

6 апреля 2022, 07:38
В социальных сетях и мессенджерах появились сообщения о выплатах на детей по 27 тысяч рублей от Пенсионного фонда России. В ведомстве рассказали, кто получит деньги и в каком размере.

ПФР предупредил россиян о фейках, которые распространяются в соцсетях о назначении на несовершеннолетних россиян выплат по 27 тысяч рублей в апреле. На самом деле, данная информация не соответствует действительности, пишут «Новые известия».

Данная разовая выплата на детей не предусмотрена никаким нормативно-правовым актом. Новые пособия предусмотрены правительством РФ в мае, при этом получат их россияне за два месяца. Выплаты положены не всем семьям с детьми, а отдельным категориям граждан.

Согласно постановлению правительства России, меры социальной поддержки предназначены для тех семей, которые являются малообеспеченными, в них проживают дети от 8 до 17 лет. При этом потенциальные получатели пособия не должны владеть дорогостоящей собственностью, пишет «Российская газета».

Размер выплат будет составлять от 50 до 100% от регионального прожиточного минимума. В итоге должна будет получаться сумма, которая приведет в соответствие доход каждого члена семьи с установленными нормативами. В среднем минимальный размер пособия составит 5 тысяч рублей, однако в северных регионах выплаты составят 27 тысяч рублей.

Малообеспеченные семьи смогут подать заявки на сайте «Госуслуг», в МФЦ и отделениях ПФР с 1 мая.

#Общество#ПФР#Выплаты#Пособия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика