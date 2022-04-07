Банк «Открытие»: Югорский лыжный марафон ожидает рекордное количество участников

Глава Федерации лыжных гонок Югры Сергей Крянин подчеркнул, что даже те, кто пока не прошел регистрацию для участия в соревновании, могут выйти на старт наравне с остальными лыжниками и побороться за призовые места. Стимулом для борьбы за лидерство в этом году может стать возросший призовой фонд состязаний.