Комиссия мэрии не нашла нарушений в туалетах школы №17 Екатеринбурга

Posted 7 апреля 2022, 04:19
Published 7 апреля 2022, 04:19
Modified 29 ноября, 18:38
Updated 29 ноября, 18:38
Комиссия мэрии, посетившая с проверкой школу №17 Екатеринбурга, не нашла нарушений в туалетных кабинах. Проверяющих в данное учреждение направили родители младшеклассников, которые пожаловались на то, что старшеклассники снимают их детей на видео, из-за чего ребята стесняются ходить в туалет. Причина – отсутствие в туалетах дверей.
Представители городской администрации в ходе проверки обратили внимание на то, что на некоторых кабинках дверей нет, но не сочли это за нарушение. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Также проверяющие спросили у учеников школы, сталкиваются ли они с издевательствами. Но никто из опрошенных не подтвердил подобное.
Тем не менее с обучающимися данной школы решили провести беседу о том, что существует административная ответственность за издевательства над другими людьми. Профилактические беседы проведут сотрудники полиции.