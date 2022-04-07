Педагога из Екатеринбурга обвиняют в насилии над детьми

Posted 7 апреля 2022, 04:26
Published 7 апреля 2022, 04:26
Modified 29 ноября, 18:38
Updated 29 ноября, 18:38
Инцидент случился несколько дней назад. Двое пятиклассников пожаловались родителям, что учительница ударила одного из них учебником, а другого схватила за грудки так, что порвалась рубашка.
Администрация школы побеседовала с родителями мальчиков. Затем на встречу пригласили педагога. По словам матери одного из детей, учительница виновной себя не чувствует и отрицает грубое обращение с детьми.
Свет на ситуацию могла бы пролить видеофиксация, но ее в классах нет.
По заявлению мамы в школе началось внутреннее расследование инцидента. Женщина говорит, что руководство настроено конструктивно, поэтому решила пока не обращаться в суд и к адвокатам, сообщает Е1.