tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 апреля 2022, 04:26

Published 7 апреля 2022, 04:26

Modified 29 ноября, 18:38

Updated 29 ноября, 18:38

Педагога из Екатеринбурга обвиняют в насилии над детьми

Педагога из Екатеринбурга обвиняют в насилии над детьми

7 апреля 2022, 04:26
Фото: 1MI.
Преподавателя русского языка и литературы школы №1 Екатеринбурга обвиняют в необъективных оценках, грубом обращении с учениками и рукоприкладстве.

Инцидент случился несколько дней назад. Двое пятиклассников пожаловались родителям, что учительница ударила одного из них учебником, а другого схватила за грудки так, что порвалась рубашка.

Администрация школы побеседовала с родителями мальчиков. Затем на встречу пригласили педагога. По словам матери одного из детей, учительница виновной себя не чувствует и отрицает грубое обращение с детьми.

Свет на ситуацию могла бы пролить видеофиксация, но ее в классах нет.

По заявлению мамы в школе началось внутреннее расследование инцидента. Женщина говорит, что руководство настроено конструктивно, поэтому решила пока не обращаться в суд и к адвокатам, сообщает Е1.

#Общество#Новости УрФО#Школа#Насилие#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика