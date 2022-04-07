tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 апреля 2022, 10:01

Published 7 апреля 2022, 10:01

Modified 29 ноября, 18:35

Updated 29 ноября, 18:35

Роскомнадзор ввел ограничения в отношении Google

7 апреля 2022, 10:01
Федеральная служба запретила рекламу Google и обязала поисковые системы оповещать о нарушениях законов компанией.

Роскомнадзор ввел ограничения против Google. Информация об этом опубликована в телеграм-канале надзорного ведомства.

В частности, запрещена реклама компании и ее информационных ресурсов, а поисковики начнут информировать пользователей о нарушении российских законов компанией.

Как пояснили в Роскомнадзоре, на видеохостинге YouTube публикуется масса фейков о спецоперации России в Украине. Не удаляются материалы экстремистских организаций - например, запрещенных в России «Правого сектора» и «Азова».

Также в надзорном ведомстве отметили более 60 случаев дискриминации видеоматериалов, размещенных на YouTube российскими средствами массовой информации, общественниками и государственными деятелями.

Напомним, Google заблокировал YouTube-каналы ряда российских СМИ: Russia Today, Sputnik, «Россия 24», «Звезда», РБК, НТВ и другие. Из поисковой выдачи исчезли ссылки на сайты Минобороны РФ и МВД РФ.

#Общество#Блокировка#Роскомнадзор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика