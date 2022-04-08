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Posted 8 апреля 2022, 04:13

Published 8 апреля 2022, 04:13

Modified 29 ноября, 18:38

Updated 29 ноября, 18:38

Свердловские спасатели наблюдают за рыбаками на льду при помощи беспилотников

8 апреля 2022, 04:13
Инженеры МЧС наблюдают за водоемами при помощи беспилотников, находят места скопления рыбаков и направляются туда для разъяснительной беседы.

Свердловские спасатели проводят мониторинг ледовой и надводной обстановки региона при помощи беспилотных летательных средств.

С начала 2022 года спасатели совершили более 25 полётов продолжительностью 4,5 часа. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.

Благодаря беспилотникам можно в режиме онлайн наблюдать за тем, что происходит на водных объектах. При помощи такой технологии сотрудники МЧС выявляют места, в которых находятся рыбаки. Специальная бригада приплывает к ним для разъяснительной беседы о безопасности.

Такое мониторинг проводится в опасных местах водоёмов – там, где есть гидротехнические сооружения, места сброса тёплых и горячих вод, места, где в водоёмы впадают ручьи. Также существует четыре водоёма, которые всегда опасны для рыбаков - это Белоярское водохранилище, Рефтинское, Верхнетагилькое и Среднеуральское.

Помогают инженерам-беспилотникам МЧС России сотрудники Центра ГИМС, а также представители администраций.

#Общество#Опасность#Лед#Рыбаки
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