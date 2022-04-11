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Posted 11 апреля 2022,, 13:22

Published 11 апреля 2022,, 13:22

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Криминалист прокомментировал убийство заключенного в колонии Саратова

11 апреля 2022, 13:22
Оперативный сотрудник МВД России криминалист Михаил Игнатов рассказал, что необходимо предпринимать для предотвращения беспорядков и убийств среди заключенных исправительных колоний.

По сообщению NEWS.ru, эксперт прокомментировал массовую драку, которая произошла 10 апреля в исправительной колонии № 4 под Саратовом. Из-за спора о сферах влияния между заключенными возник конфликт, который перерос в массовую драку. В результате был убит один человек — заключенный, который пытался разнять дерущихся.

По словам Игнатова, чаще всего у массовых драк среди заключенных есть организатор — человек, который пользуется авторитетом и имеет рычаги влияния на окружающих. В качестве рычагов давления на других заключенных могут использоваться негативное отношение к администрации исправительного учреждения, борьба кланов, конфликт на национальной почве.

По мнению эксперта, массовая драка в ИК-4 произошла из-за того, что стороны не смогли дипломатично решить конфликт и договориться. В итоге колонию могут расформировать или сменить руководство.

Игнатов отметил, что после убийства заключенного в исправительное учреждение могут приехать для проверки комиссии ФСИН, следователи из прокуратуры и СК РФ. И добавил, что в задачу руководителей таких учреждений является предупреждение таких ситуаций. По его словам, начальники исправительных колоний должны получать заранее информацию о готовящихся беспорядках, переводить авторитетов в другие колонии, чтобы лишить их поддержки других заключенных.

#Общество
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