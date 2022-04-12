С 1 апреля 2022 года запись в школу в Нижнем Тагиле пройдет с нововведениями

Что сказано в законе относительно требований при записи? Согласно законодательству, в 1 класс могут быть приняты дети с 6,5 до 8 лет. Муниципальное учреждение также может записать в классы и тех, кто выходит за установленные возрастные рамки, но для этого потребуется разрешение администрации и заявление от родителей. Помимо этого, может быть проведена комиссия, которая позволит установить готовность ребенка к обучению.