С 1 апреля 2022 года запись в школу в Нижнем Тагиле пройдет с нововведениями

Posted 12 апреля 2022, 09:17
Published 12 апреля 2022, 09:17
Modified 14 декабря 2023, 15:56
Updated 14 декабря 2023, 15:56
В статье представлена информация, как записать ребенка в школу, какие документы в школу потребуются и что делать, если мест нет.
Ранее в новостных источниках появлялась информация о том, что детей из одной семьи будут записывать в школу без учета прописки. Это изменение актуально для тех, у кого дети проживают по разным адресам. Теперь при подаче документов на ребенка в школу нужно будет прикрепить к ним сведения, подтверждающие родство.
При этом не требуется предоставлять во время записи информацию о регистрации. Основанием для использования приоритетного права на зачисление станет наличие родственных связей, а не место проживания или регистрации.
Подавать заявки на запись детей в первый класс можно начиная с 1 апреля. Направить документы можно в прикрепленные по адресу проживания учебные организации или школы в других районах (в июле).
Родители могут отправить документы для записи через портал Госуслуги, ЦМУ или МФЦ. Можно лично подать документы для записи ребенка или отправить письмо. В случае подачи заявления для записи в рамках первого этапа нужно успеть собрать все бумаги и отослать их до 30 июня.
Ознакомиться с информацией о закрепленных учебных организациях по конкретным адресам можно на сайте. Ранее администрация города Нижний Тагил постановила, что в целях обеспечения прав граждан на общедоступность и бесплатность образования утверждается перечень закрепленных за территориями муниципальных учреждений.
При подаче заявления в школу и записи в муниципальное учреждение актуальным становится вопрос, в каком возрасте можно идти в школу. Родителям может быть сложно самостоятельно оценить готовность ребенка к обучению. Готовность ребенка к школе определяется адаптационными способностями, умением общаться со сверстниками, состоянием здоровья, психологической готовностью к обучению.
Что сказано в законе относительно требований при записи? Согласно законодательству, в 1 класс могут быть приняты дети с 6,5 до 8 лет. Муниципальное учреждение также может записать в классы и тех, кто выходит за установленные возрастные рамки, но для этого потребуется разрешение администрации и заявление от родителей. Помимо этого, может быть проведена комиссия, которая позволит установить готовность ребенка к обучению.
Для записи в школу родителям потребуется подать документы по установленному списку. В него входят копии документа, удостоверяющего личность родителя или представителя, сведения о рождении или другие данные, подтверждающие родство.
При наличии можно подать для записи в школу документы, подтверждающие родство с другими детьми в одной семье. Это требуется, если родитель планирует воспользоваться преимущественным правом приема на обучение. При необходимости нужно подать документ, который подтверждает установление опеки.
Если ребенок проживает на закрепленной к муниципальной организации территории, предоставляется информация о регистрации при записи. Если есть иные документы, которые подтверждают право на первоочередную запись, их также следует подать. При наличии подается копия заключения психологической, медицинской и педагогической комиссии. Важно, что муниципальное учреждение выполняет проверку достоверности сведений, которые указаны в заявлении о приеме в школу на обучение.
При возникновении вопросов в процессе записи в школу можно обратиться в администрацию Нижнего Тагила. Также можно обращаться в администрацию школы или к ее директору.
В прививочном сертификате записаны прививки, которые были сделаны в течении жизни и особенности иммунных реакций организма. Этот документ требуется, чтобы знать, против каких заболеваний была поставлена вакцина, какая была реакция, есть ли осложнения, когда нужна повторная иммунизация. Документ выдается в поликлинике, куда прикреплен ребенок по адресу проживания.
Медицинское заключение содержит комплексную оценку состояния здоровья и выводы о наличии или отсутствии заболеваний. Этот документ позволяет узнать о здоровье ребенка.
Предоставление перечисленных документов является правом родителей. Они могут предоставить эти документы после того, как ребенка зачислят в школу. Однако, если они не желают предоставлять эту информацию, можно этого не делать - документы не обязательны при зачислении.
Если родители записали ребенка в школу не по месту проживания и получили отказ из-за отсутствия мест, он будет правомерным. Чтобы найти место в другом муниципальном учреждении, можно обратиться в отдел образования по месту жительства.
Могут ли отказать, если нет мест по прописке? Такая ситуация возникать не должна, так как образовательным организациям заранее известно число потенциальных первоклассников, которые проживают в закрепленном районе. Однако, отказ будет законным, если заявление было подано позже установленного срока. Тогда родителям придется искать место в другом муниципальном образовательном учреждении.
Если все правила соблюдены, но ребенка в школу не берут, нужно получить письменный отказ. При наличии этого документа можно подавать жалобу на руководство и в вышестоящие организации, прокуратуру региона. Отсутствие письменного отказа значительно осложняет процедуру признания факта нарушений.
Как составить жалобу при невозможности записи в школу перед обращением в надзорные органы? Рекомендуется прописать вводную часть с названием организации, куда адресуется документ, сведения о заявителе с контактной информацией. В описательной части нужно изложить ситуацию. Рекомендовано сослаться на законы, которые, по мнению заявителя, были нарушены. В заключительной части излагается, что требуется от органа - обычно это проведение проверки.
Родителям детей с ОВЗ нужно сделать выбор, в какой школе будет учиться ребенок - обычной или коррекционной. Возможно, ребенок сможет получать образование в коррекционном классе, на дому или с использованием инклюзивного подхода.
Чтобы ребенка зачислили в школу, нужно предоставить заключение комиссии ПМПК. Ребенку должны быть предоставлены условия для обучения с составлением адаптированной программы. Она разрабатывается с учетом их развития, возможностей. Запись детей с ОВЗ основывается на тех же правилах, что и зачисление в обычную школу.
Родители могут также обратиться в образовательную организацию лично, посетить Многофункциональный центр или воспользоваться услугами операторов почтовой связи.
В течение 30 суток после подачи документов в первый класс родителям ребенка придет приглашение о посещении государственного муниципального учреждения. С собой потребуется взять паспорт и документы ребенка. После подачи оригиналов этих документов ребенка зачислят в школу с нового учебного года в течение пяти суток.
Отказать в зачислении в школу могут при несоответствии ребенка установленным возрастным ограничением, если он проживает в районе, который не относится к конкретной организации. Отказ в приеме будет объективным, если не соблюдены сроки подачи пакета документов.