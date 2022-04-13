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Posted 13 апреля 2022,, 15:23

Published 13 апреля 2022,, 15:23

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Эксперт прокомментировал критику лидера ХДС в адрес Шольца

13 апреля 2022, 15:23
Лидер немецкой партии ХДС Фридрих Мерц потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца рассказать немцам правду о том, в какой ситуации оказалась страна после введения санкций. Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов сказал, что политику нужно конкретнее сформулировать свои претензии.

Как сообщает эксперт, Германия столкнулась с ограничением поставок угля из РФ. В стране сейчас обсуждаются возможные последствия отказа от российского газа и разрабатывается план в случае его дефицита. Об этом пишет news.ru.

Белов отметил: непонятно, какую правду хочет услышать Мерц от Шольца, поскольку критика властей — обычная работа главы оппозиционной партии. Мерц должен конкретно сказать, чего не хватает в работе государства и какие нужно принять меры.

Германист также отметил, что немцы недовольны ростом цен на продукты, инфляцией и потоком украинских беженцев, которых прибыло в страну уже около 350 тысяч.

Переселенцы беспрепятственно перемещаются по территории ЕС. Однако они вызывают не только положительные чувства. Мерц на этом пытается играть, считает Белов.

Накануне Мерц заявил, что на фоне антироссийских санкций, самая высокая точка благосостояния народа оставлена позади. Ситуация в стране становится все сложнее и в этом необходимо признаться властям.

#Политика
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