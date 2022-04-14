Путепровод на Циолковского в Нижнем Тагиле будет открыт после ремонта к 1 июля

Напомним, тагильская компания «Уралстроймонтаж» выиграла конкурс на благоустройство дорог на улицах Октябрьской революции и Циолковского. Подрядчик должен был закончить реконструкцию путепровода и подъездов к нему к 1 декабря прошлого года, однако сроки постоянно сдвигались. В сентябре 2021 года объект посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал проконтролировать дальнейшие работы, но после этого на мосту больше не появлялся.