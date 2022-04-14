tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 апреля 2022, 05:38

Published 14 апреля 2022, 05:38

Modified 29 ноября, 18:37

Updated 29 ноября, 18:37

Путепровод на Циолковского в Нижнем Тагиле будет открыт после ремонта к 1 июля

14 апреля 2022, 05:38
Сюжет
Касается каждого
Завершить все работы на мосту на улице Циолковского в Нижнем Тагиле планируется в мае–июне 2022 года. Замглавы администрации по горхозяйству Егор Копысов заявляет о полном открытии движения к 1 июля.

В частности, будет завершена работа на путепроводе, а также стартует ремонт Октябрьской революции от Газетной до Серова. На участке от Газетной до Грибоедова переложат коммуникации, смонтируют освещение и приступят к благоустройству дороги.

В текущем году планируется завершение работ на самом путепроводе и на участке улицы Октябрьской революции от Грибоедова до Газетной, рассказал Егор Копысов.

Директор УСМ Алексей Голященко подтвердил в беседе с редакцией TagilCity завершение работ на путепроводе и подъездах к нему 1 июля этого года.

Два месяца январь, февраль работы не выполняли. В марте выполнили подготовительные работы по второму этапу — вырубили деревья, демонтировали ограждение и развесили знаки. По основным работам на март предусмотрены были укладка кабеля, укладка коммуникации в сторону улицы Газетной, завезли кольца и трубы,сказал Голященко.

По его словам, несмотря на то, что в конце 2021 года у подрядчика ООО «Уралстроймонтаж» возникли сложности с финансами — блокировка счетов — администрация города и областное правительство смогли решить эту проблему.

Сегодня проводится перекладка электросетей «Облкоммунэнерго», ведется подготовка к монтажу сетей освещения. Основные работы планируются в мае–июне, а к июлю все основные работы будут завершены, заявил Егор Копысов в ходе заседания комиссии по ЖКХ.

Напомним, тагильская компания «Уралстроймонтаж» выиграла конкурс на благоустройство дорог на улицах Октябрьской революции и Циолковского. Подрядчик должен был закончить реконструкцию путепровода и подъездов к нему к 1 декабря прошлого года, однако сроки постоянно сдвигались. В сентябре 2021 года объект посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пообещал проконтролировать дальнейшие работы, но после этого на мосту больше не появлялся.

#Транспорт#Нижний Тагил#Касается каждого#Эксклюзив#Мост на Циолковского#Ремонт дорог#Улица Циолковского
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика