Автохам в Екатеринбурге пинал и бил по лицу женщину в пробке

Напомним, 28 марта 2022 года в Екатеринбурге на Сортировке неизвестный мужчина ударил местную продавщицу из цветочного ларька бутылкой шампанского, после чего стал её бить. В результате у пострадавшей оказалось обезображено лицо, пробита голова в трёх местах и, кроме того, у неё повреждена глазница. Врачи говорят, что женщине придётся провести в больнице несколько месяцев. В полиции возбуждено уголовное дело о разбое. Личность нападавшего не установлена.