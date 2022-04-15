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Posted 15 апреля 2022, 09:17

Published 15 апреля 2022, 09:17

Modified 29 ноября, 18:39

Updated 29 ноября, 18:39

Крыло кабины отлетело от грузовика и убило водителя иномарки на уральской трассе

15 апреля 2022, 09:17
ДТП произошло на трассе Пермь-Екатеринбург. Водитель Reno Logan погиб после того, как левое крыло кабины грузовика отлетело и пробило лобовое стекло иномарки.

Утром 15 апреля у грузовика «МАН» под управлением водителя 1984 года рождения повредилось левое колесо. Из-за этого справится с управлением он не смог и задел по касательной ехавшую на встречу IZUSU под управлением мужчины 1977 года рождения.

От столкновения часть переднего левого крыла кабины отсоединилась и отлетела в лобовое стекло Reno, которым управлял 40-летний житель Нижнесергинского района. Он скончался на месте до приезда медиков, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

В момент аварии в машине находились 4 пассажира. Они не пострадали.

По факту происшествия проводится расследование, а также назначен ряд экспертиз.

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