Крыло кабины отлетело от грузовика и убило водителя иномарки на уральской трассе

Posted 15 апреля 2022, 09:17
Published 15 апреля 2022, 09:17
Modified 29 ноября, 18:39
Updated 29 ноября, 18:39
Утром 15 апреля у грузовика «МАН» под управлением водителя 1984 года рождения повредилось левое колесо. Из-за этого справится с управлением он не смог и задел по касательной ехавшую на встречу IZUSU под управлением мужчины 1977 года рождения.
От столкновения часть переднего левого крыла кабины отсоединилась и отлетела в лобовое стекло Reno, которым управлял 40-летний житель Нижнесергинского района. Он скончался на месте до приезда медиков, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
В момент аварии в машине находились 4 пассажира. Они не пострадали.
По факту происшествия проводится расследование, а также назначен ряд экспертиз.