tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 апреля 2022, 03:46

Published 15 апреля 2022, 03:46

Modified 29 ноября, 18:38

Updated 29 ноября, 18:38

После жалоб на кашу с гречкой в школу Екатеринбурга нагрянула проверка

После жалоб на кашу с гречкой в школу Екатеринбурга нагрянула проверка

15 апреля 2022, 03:46
Фото: 1MI.
После того, как родители учеников школы No113 в Екатеринбурге пожаловались на обнаружение тараканов в столовой, туда пришла проверка.

Чиновники из администрации Екатеринбурга подтвердили, что школьники получили 11 апреля на обед гречку с тефтелями и соусом. На следующий день после инцидента все сотрудники учреждения, в том числе и столовой были опрошены. Также вопросы были заданы и детям.

В результате факт обнаружения насекомого не был подтвержден. В мэрии отметили, что незадолго до этого пищеблок был проверен комиссией. В четверг, 14 апреля проверка была проведена еще раз вместе с родителями.

Уточняется, что у школы имеется договор с фирмой по уничтожению насекомых. Она проводит дератизацию каждый месяц.

#Общество#Новости УрФО#Дети#Школа#Екатеринбург
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика