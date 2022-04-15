После жалоб на кашу с гречкой в школу Екатеринбурга нагрянула проверка

Чиновники из администрации Екатеринбурга подтвердили, что школьники получили 11 апреля на обед гречку с тефтелями и соусом. На следующий день после инцидента все сотрудники учреждения, в том числе и столовой были опрошены. Также вопросы были заданы и детям.