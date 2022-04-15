Реконструкция парка Бондина в Тагиле будет возможна после берегоукрепления

Там отметили, что берегоукрепление не может быть профинансировано за счет средств вышестоящих бюджетов по нацпроекту «Жилье и городская среда». А средства на реализацию проекта возможно будет запросить только при согласовании увеличения расходов бюджета города при его формировании на плановый период. При этом проект должен быть разработан и пройдена его госэкспертиза.