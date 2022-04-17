tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 апреля 2022, 13:07

Published 17 апреля 2022, 13:07

Modified 29 ноября, 18:29

Updated 29 ноября, 18:29

Porsche Cayenne без ключей за 133 тысячи рублей продают за долги в Березовском

17 апреля 2022, 13:07
Росимущество выставило на торги Porsche Cayenne по цене отечественной легковушки. У низкой стоимости элитной иномарки есть, как минимум, два подвоха — отсутствие ключей и проблемы с таможней. Само транспортное средство находится в Березовском.

Росимущество предлагает свердловчанам выкупить за 133 тысячи рублей элитную иномарку со стоянки в Березовском. За столь скромную сумму покупатель может стать владельцем немецкой иномарки премиум класса. Однако, у привлекательного по цене Porsche Cayenne есть несколько недостатков, пишет Е1.

Во-первых, машина не была растаможена на территории Российской Федерации. Во-вторых, от иномарки нет даже ключей. В-третьих, никто не даст на немецкую машину никакой гарантии — какие изъяны есть у автомобиля, никто, кроме бывшего хозяина, не знает.

Кстати, согласно информации издания, бывшим владельцем иномарки является итальянец Луиджи Беллуччи. Иностранец был совладельцем хлебопекарного и кондитерского бизнеса в Екатеринбурге, однако после разорения компании Porsche Cayenne изъяли за долги.

Машина находится на стоянке в Березовском.

#Общество#Иномарка#Иномарки#Росимущество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика