Тагильчане не могут вылететь из Минеральных вод бортом «Уральских авиалиний»

Мы летим в Екатеринбург с пересадкой в Москве, уже второй раз рейс задержали. Сначала, почти неделю назад, мы сюда прилетели с задержкой в несколько часов, теперь обратно та же «петрушка». Веселуха, начинается. Вылет перенесён на 18.30, что дальше, узнаем в Москве, поделился с редакцией тагильчанин Евгений.