Тагильчане не могут вылететь из Минеральных вод бортом «Уральских авиалиний»

Posted 18 апреля 2022, 14:51
Published 18 апреля 2022, 14:51
Modified 29 ноября, 18:37
Updated 29 ноября, 18:37
Борт U6-154 «Уральских авиалиний» из Минеральных вод в Москву задерживается на несколько часов. Об этом редакции TagilCity.ru рассказали пассажиры рейса, которые пытаются вернуться домой в Нижний Тагил.
Мы летим в Екатеринбург с пересадкой в Москве, уже второй раз рейс задержали. Сначала, почти неделю назад, мы сюда прилетели с задержкой в несколько часов, теперь обратно та же «петрушка». Веселуха, начинается. Вылет перенесён на 18.30, что дальше, узнаем в Москве, поделился с редакцией тагильчанин Евгений.
В аэропорту Минеральных вод журналисту TagilCity.ru информацию о задержке рейса не опровергли, однако о причинах порекомендовали узнать у компании перевозчика.
По словам тагильчан, перевозчик им о причинах тоже не сообщает, но обещает компенсировать инцидент.
Как сказал представитель компании, нас поселят в гостиницу или перенесут на ближайший рейс. Пока ждём,рассказал собеседник редакции.
Получить оперативный комментарий от «Уральских авиалиний» TagilCity.ru не удалось. Редакция направила запрос компании-перевозчику.