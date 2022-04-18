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Posted 18 апреля 2022, 06:33

Published 18 апреля 2022, 06:33

Modified 29 ноября, 18:38

Updated 29 ноября, 18:38

Якушев призвал свердловский оборонный завод на борьбу с санкциями

18 апреля 2022, 06:33
Машиностроительный завод им. Калинина из Екатеринбурга должен будет производить всю необходимую для импортозамещения продукцию.

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев призвал свердловский оборонный завод на борьбу с санкциями. Планируется, что Машиностроительный завод им. Калинина, который находится в Екатеринбурге, со своими разработками должны помочь в быстром решении вопросов, касающихся импортозамещения в России.

Данную информацию анонсировал полпред президента России в УрФО Владимир Якушев на встрече с гендиректором предприятия Николаем Клейном.

По данным URA.RU, на заседании обсуждались вопросы работы предприятия по направлению импортозамещения, а его способность к конкуренции.

Владимир Якушев отдельное внимание уделил тому, что предприятие сотрудничает с кафедрами УрФУ и УрГЭУ. А еще завод имени Калинина прославлен своими разработками спецназначения. В том числе, предприятие занимается системами противовоздушной обороны С-300.

Известно, что ранее полпред организовывал подобную встречу с исполнительным директором «Уралвагонзавода» Владимиром Рощупкиным.

#Общество#Новости УрФО#Санкции
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