Posted 19 апреля 2022, 05:58
Published 19 апреля 2022, 05:58
Modified 29 ноября, 18:39
Updated 29 ноября, 18:39
«Уральский выставочный центр» оштрафовали за «ковидных» участников мероприятия. Дело в том, что осенью прошлого года в региона наблюдалось увеличение числа заболевших ковидом. Зато выставочный центр не отказался от проведения чемпионата «WorldSkills Hi-Tech 2021».
Как сообщает «КП-Екатеринбург», у двух участников конкурса был подтвержденный диагноз «коронавирус». Но несмотря на это, они принимали участие в мероприятии. Эту информацию подтвердили эксперты Роспотребнадзора. А еще они нашли еще одно нарушение - превышение массовой доли хлора в рабочем растворе.
На руководство составили протокол поч.2 ст.6.3 КоАП РФ. В самом выставочном зале попытались решение обжаловать, но безуспешно. Теперь выставочный центр должен выплатить штраф в размере 200 000 рублей.