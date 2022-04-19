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Posted 19 апреля 2022, 05:58

Published 19 апреля 2022, 05:58

Modified 29 ноября, 18:39

Updated 29 ноября, 18:39

«Уральский выставочный центр» оштрафовали за «ковидных» участников мероприятия

19 апреля 2022, 05:58
«Уральский выставочный центр» должен выплатить 200 тысяч за участников прошлогоднего мероприятия с подтвержденным коронавирусом.

«Уральский выставочный центр» оштрафовали за «ковидных» участников мероприятия. Дело в том, что осенью прошлого года в региона наблюдалось увеличение числа заболевших ковидом. Зато выставочный центр не отказался от проведения чемпионата «WorldSkills Hi-Tech 2021».

Как сообщает «КП-Екатеринбург», у двух участников конкурса был подтвержденный диагноз «коронавирус». Но несмотря на это, они принимали участие в мероприятии. Эту информацию подтвердили эксперты Роспотребнадзора. А еще они нашли еще одно нарушение - превышение массовой доли хлора в рабочем растворе.

На руководство составили протокол поч.2 ст.6.3 КоАП РФ. В самом выставочном зале попытались решение обжаловать, но безуспешно. Теперь выставочный центр должен выплатить штраф в размере 200 000 рублей.

#Происшествия#Штраф#Короновирус
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