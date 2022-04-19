«Уральский выставочный центр» оштрафовали за «ковидных» участников мероприятия

Как сообщает «КП-Екатеринбург», у двух участников конкурса был подтвержденный диагноз «коронавирус». Но несмотря на это, они принимали участие в мероприятии. Эту информацию подтвердили эксперты Роспотребнадзора. А еще они нашли еще одно нарушение - превышение массовой доли хлора в рабочем растворе.