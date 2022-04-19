В Екатеринбурге на ясновидящего завели уголовное дело за неуплату алиментов

Posted 19 апреля 2022,, 08:24
Published 19 апреля 2022,, 08:24
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
Как сообщает «КП-Екатеринбург», мужчина ранее привлекался к ответственности за неуплату алиментов. Он должен был выплачивать средства для содержания ребенка в размере 25% от всех видов заработка, однако перечислял лишь небольшие суммы.
При этом на счету горожанина денег нет, имущество, которое можно было бы забрать у него в счет погашения задолженности, у него также нет. На приеме у судебного пристава мужчина заявил, что официально нигде не работает и является потомственным ясновидящим.
Поскольку должник так и не решил проблему с выплатой алиментов, на него завели уголовное дело.