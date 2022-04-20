Как получить консультацию врача удаленно в Нижнем Тагиле

Posted 20 апреля 2022,, 15:10
Published 20 апреля 2022,, 15:10
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
С 2022 года у заразившихся коронавирусом, а также людей с простудой, появилась возможность не ходить в медучреждения лично, чтобы проконсультироваться с врачом и получить больничный. Теперь все можно сделать по телефону.
Такая мера была введена для того, чтобы людям не приходилось простаивать в очередях, которые возникают при повышенной заболеваемости. Поэтому они могут позвонить в больницу, получить консультацию и оформить удаленно больничный.
Однако на дом врач все же придет для осмотра, а также получения ПЦР-теста и согласия на лечение пациента. А вот закрыть больничный можно уже без осмотра. Для этого нужно обратиться в поликлинику с 5 по 7 день болезни или сделать это через сайт медучреждения.
При звонке по телефону нужно назвать свои ФИО, дату рождения, номер СНИЛСа и номер телефона.
Обратиться можно по следующим номерам телефонов:
Кроме консультации с врачом по телефону по вопросам коронавируса или ОРВИ, можно также получить ответы от узких специалистов. Делается это в соответствии со специальным регламентом.
Получить телеконсультацию пациенты могут в разных поликлиниках.
Демидовская больница. Здесь больные могут получить консультацию нефролога, уролога и эндокринолога. В частности, они могут уточнить диагноз и тактику лечения, решить вопрос о необходимости госпитализации, а также проконтролировать состояние после завершения лечения.
Городская больница № 1. Тут консультируют специалисты по хирургии, колопроктологии, нейрохирургии, травматологии, ортопедии, гастроэнтерологии, пульмонологии и неврологии.
Городская больница № 4. В этом медучреждении можно получить консультацию по хирургии и онкогематологии.
Городская поликлиника № 4. В данном медучреждении проводятся консультации по неврологии, отоларингологии, офтальмологии, кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, рематологии и эндокринологии.
Напомним, ранее сообщалось, что руководители больниц Свердловской области будут общаться с пациентами через Telegram. Для этого созданы специальные чаты. Минздрав считает, что это позволит повысить качество и доступность врачебной помощи. Есть отдельный чат и для жителей Горнозаводского округа. В него входит в том числе и Нижний Тагил. Ответы на вопросы уральцы могут получить с 08.00 до 20.00 с понедельника по субботу.
Медицинский чат позволит оперативно решать проблемы, возникающие у жителей при обращении в медорганизации. Мы нацелены создавать условия для принятия системных проактивных мер для повышения качества и доступности медпомощи, а также повышать уровень правовой грамотности населения, рассказал руководитель проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов.