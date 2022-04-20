Как получить консультацию врача удаленно в Нижнем Тагиле

Однако на дом врач все же придет для осмотра, а также получения ПЦР-теста и согласия на лечение пациента. А вот закрыть больничный можно уже без осмотра. Для этого нужно обратиться в поликлинику с 5 по 7 день болезни или сделать это через сайт медучреждения.