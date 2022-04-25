Россиянам рассказали о причинах высоких зарплат на Чукотке, Сахалине и в ЯНАО

Недавно аналитики составили список российских регионов с большими заработными платами. По результатам исследования Фонда гражданского общества «Индекс кредитного благополучия населения субъектов России» стало понятно, что на первом месте оказалась Чукотка со средней зарплатой в 120 тысяч рублей. После нее идет ЯНАО с зарплатой в 116 тысяч рублей и Сахалинская область — 104,9 тысяч рублей. Эта информация предоставлена на основе сведений Центробанка и Росстата по данным на состояние первого марта текущего года.