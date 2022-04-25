tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 апреля 2022,, 16:36

Published 25 апреля 2022,, 16:36

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Россиянам рассказали о причинах высоких зарплат на Чукотке, Сахалине и в ЯНАО

25 апреля 2022, 16:36
Зулия Лоикова, являющаяся экспертом по подбору персонала пояснила, почему в ЯНАО, на Сахалине и Чукотке самые высокие заработки. Дело в том, что в этих регионах стоимость жизни дороже, а самые высокие зарплаты получают начальники участков и бурильщики.

Эти специалисты получают до одного миллиона рублей ежемесячно. Ими являются граждане других государств, американцы и канадцы. Много сотрудников из Техаса. По словам Лоиковой, многие иностранные компании завершают свою деятельность на территории Сахалина. А в список высоких зарплат попали именно эти профессии, информирует news.ru.

Эксперт считает, что в ЯНАО многие работники с большими зарплатами в области добычи, именно в своем регионе конкурентоспособны. А уровень жизни в Южно-Сахалинске очень похож на уровень столичной жизни. В этих регионах цены в магазинах выше московских. А зарплаты обычных специалистов достигают 80-90 тысяч рублей в месяц — наравне с Москвой.

Недавно аналитики составили список российских регионов с большими заработными платами. По результатам исследования Фонда гражданского общества «Индекс кредитного благополучия населения субъектов России» стало понятно, что на первом месте оказалась Чукотка со средней зарплатой в 120 тысяч рублей. После нее идет ЯНАО с зарплатой в 116 тысяч рублей и Сахалинская область — 104,9 тысяч рублей. Эта информация предоставлена на основе сведений Центробанка и Росстата по данным на состояние первого марта текущего года.

Кроме того, исследование основывалось на сведениях Минфина, Росстата, ФНС и Федерального казначейства о социально-экономическом положении российских регионов 2021 года. Первое место занял ЯНАО. В десятку успешных регионов вошли ХМАО, Санкт-Петербург, Татарстан, Коми, Челябинская область, Московская область, Пермский и Красноярский края, а также Кемеровская, Свердловская и Иркутская области.

#Общество
Подпишитесь
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
Вчера, 14:46
Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге
19 февраля, 15:46
Жители Нижнего Тагила могут бесплатно прокатиться на «Генерале»
Вчера, 13:42
В Екатеринбурге повторно будут судить мужчину, который напал на мальчика с шапкой Z
Вчера, 12:51
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
Вчера, 14:44
Была в коме: в Невьянской ЦРБ умерла девушка, которую сбило отлетевшим колесом фуры
Вчера, 15:30