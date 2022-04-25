Укравшие дорогую обувь из домов Екатеринбурга девушки пойманы

Posted 25 апреля 2022, 08:08
Published 25 апреля 2022, 08:08
Modified 29 ноября, 18:40
Updated 29 ноября, 18:40
Накануне один из жителей дома пожаловался на то, что воры два раза за неделю входили в подъезд и каждый раз выходили с пакетами, пишет «КП-Екатеринбург». После этого жители обнаруживали пропажи.
Соседи, по словам мужчины, оставляли обувь в подъезде, потому что дом закрытый и везде есть камеры. Сам мужчина потерял обувь более чем за 50 тысяч рублей. В тот же день он написал заявление в полицию.
Чуть позже подозреваемых задержали. Ими оказались девушки 2001 и 2003 года рождения.
Девушки, чтобы попасть в подъезд, по словам пострадавшего, клеили на домофон скотч и дверь открывалась, когда они дергали сильнее.
В УМВД по Екатеринбург сообщили, что ранее никто из жителей в полицию не обращался. Однако 24 апреля пострадавший обратился с заявлением. Начались поиски подозреваемых. В результате были задержаны две девушки. Они сознались в содеянном.