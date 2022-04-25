В Тюмени женщина избила ребенка посреди улицы

Posted 25 апреля 2022, 09:01
Published 25 апреля 2022, 09:01
Modified 29 ноября, 18:39
Updated 29 ноября, 18:39
На кадрах женщина отчитывает ребенка и применяет к нему физическую силу. Ребенок визжит на всю улицу. На шум местные жители и среагировали, сообщается социальных сетях.
Люди в комментариях разделились. Кто-то поддержал маму, а кто-то затупился за ребенка. Один из людей предположил, что ребенку на вид 9-10 лет.
Я думаю, что мать бегала и искала ее. Если это так, то можно только предполагать, что думала мать, когда бегала ее искала, с учетом того, что сейчас детям небезопасно гулять, в особенности по ночам. Не вижу, чтоб она её там задалбливала, таскает за капюшон, говорит комментатор.
В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что происходящему дана оценка и приняты соответствующие меры, пишет «Комсомольская правда» — Тюмень».
Также доследственная проверка проводится Следственным комитетом.