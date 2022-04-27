Ветеринар рассказал, как вести себя при нападении бродячих собак

Posted 27 апреля 2022,, 17:44
Published 27 апреля 2022,, 17:44
Modified Вчера, 20:28
Updated Вчера, 20:28
По словам эксперта, бродячие собаки боятся угроз смерти, поэтому поднятая палка или камень помогут во время нападения агрессивного животного. Кроме того, к собаке не стоит нельзя поворачиваться спиной, а также убегать, добавил ветеринар. Об этом пишет NEWS.ru.
«Как только вы начнете бежать, собака попытается догнать и укусить. Лучше к чему-нибудь прижиматься, стоять и ни при каких обстоятельствах не поворачиваться спиной. Нужно постараться сделать так, чтобы собаки боялись того человека, на которого хотят напасть. Здесь помогут камень, палка и угрозы поймать животное курткой», — рассказал Цыпленков.
Цыпленков подчеркнул, что для защиты людей от агрессии собак важна работа государственных служб, которые должны заниматься отлавливать их и стерилизовать. Так, после кастрации кобели проявляют меньшую агрессию, добавил эксперт.