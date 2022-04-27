tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 апреля 2022,, 17:44

Published 27 апреля 2022,, 17:44

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

Ветеринар рассказал, как вести себя при нападении бродячих собак

Ветеринар рассказал, как вести себя при нападении бродячих собак

27 апреля 2022, 17:44
Фото: Медиахолдинг1Mi
Ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, как нужно защититься от нападения стаи бездомных собак.

По словам эксперта, бродячие собаки боятся угроз смерти, поэтому поднятая палка или камень помогут во время нападения агрессивного животного. Кроме того, к собаке не стоит нельзя поворачиваться спиной, а также убегать, добавил ветеринар. Об этом пишет NEWS.ru.

«Как только вы начнете бежать, собака попытается догнать и укусить. Лучше к чему-нибудь прижиматься, стоять и ни при каких обстоятельствах не поворачиваться спиной. Нужно постараться сделать так, чтобы собаки боялись того человека, на которого хотят напасть. Здесь помогут камень, палка и угрозы поймать животное курткой», — рассказал Цыпленков.

Цыпленков подчеркнул, что для защиты людей от агрессии собак важна работа государственных служб, которые должны заниматься отлавливать их и стерилизовать. Так, после кастрации кобели проявляют меньшую агрессию, добавил эксперт.

#Общество
Подпишитесь
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
Вчера, 14:46
Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге
19 февраля, 15:46
Жители Нижнего Тагила могут бесплатно прокатиться на «Генерале»
Вчера, 13:42
В Екатеринбурге повторно будут судить мужчину, который напал на мальчика с шапкой Z
Вчера, 12:51
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
Вчера, 14:44
Была в коме: в Невьянской ЦРБ умерла девушка, которую сбило отлетевшим колесом фуры
Вчера, 15:30