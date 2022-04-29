tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 апреля 2022,, 10:42

Published 29 апреля 2022,, 10:42

Modified Вчера, 20:28

Updated Вчера, 20:28

В Талице осудят за мошенничество сотрудников салона сотовой связи

29 апреля 2022, 10:42
Перед судом в городе Талице Свердловской области предстанут директор и двое сотрудников салона сотовой связи, которых обвиняют в мошенничестве и краже.

Как сообщает «КП-Екатеринбург», летом прошлого года директор салона сотовой связи помогал местному жителю с покупкой трех телефонов на общую сумму 85 тысяч рублей.

Однако обвиняемый использовал документы клиента чтобы оформить кредит, а купленные на эти деньги телефоны забрал себе.

Двое других обвиняемых, работавшие в том же салоне в тот же период, при оформлении кредитов на телефоны для двух клиенток включили в перечень смарт-часы. При этом женщины не собирались их покупать.

Воспользовавшись невнимательностью клиенток, они забрали оплаченные за чужой счет часы. Один из продавцов также украл часть денег, внесенных женщиной в качестве первого взноса по кредиту. При этом одной жертв мошенников стала пожилая женщина, которая одна воспитывает внучку.

#Общество
Подпишитесь
Уязвимый возраст. Советы психолога о том, как общаться со школьниками в трудный период
Вчера, 14:46
Декана журфака УрФУ Некрасова задержали на пикантной вечеринке в Екатеринбурге
19 февраля, 15:46
Жители Нижнего Тагила могут бесплатно прокатиться на «Генерале»
Вчера, 13:42
В Екатеринбурге повторно будут судить мужчину, который напал на мальчика с шапкой Z
Вчера, 12:51
Как узнать, есть ли у вашего ребенка проблемы в жизни?
Вчера, 14:44
Была в коме: в Невьянской ЦРБ умерла девушка, которую сбило отлетевшим колесом фуры
Вчера, 15:30