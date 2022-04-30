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Posted 30 апреля 2022, 13:00

Published 30 апреля 2022, 13:00

Modified 29 ноября, 18:40

Updated 29 ноября, 18:40

Фотеево грозит фекальный потоп из-за аварии на водопроводе в Нижнем Тагиле

30 апреля 2022, 13:00
Еще две трубы может прорвать из-за аварии на водопроводе в Нижнем Тагиле. Под угрозой затопления продуктами канализации оказался поселок Фотеево на Гальянке.

В траншее, которую повредили строители «Альмакор» при работах на мосту через Тагильский пруд, может произойти обвал грунта. Об этом TagilCity.ru рассказали в пресс-службе ООО «Водоканал-НТ».

В этой же траншее проходят сеть водоотведения — канализация — диаметром 1000 мм и еще одна водопроводная нитка диаметром 200 мм, которая ведет на коттеджный поселок Фатеево. Сейчас существует опасность, что в результате работ подрядчика порвет и эти трубы, потому что может произойти обвал грунта, прокомментировали ситуацию в ООО «Водоканал-НТ».

Напомним, из-за несанкционированных работ по водоотведению в районе моста через Тагильский пруд произошла коммунальная авария.

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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#ООО "Водоканал-НТ"#МУП "Водоканал"#Тагильский пруд
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