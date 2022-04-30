Фотеево грозит фекальный потоп из-за аварии на водопроводе в Нижнем Тагиле

В этой же траншее проходят сеть водоотведения — канализация — диаметром 1000 мм и еще одна водопроводная нитка диаметром 200 мм, которая ведет на коттеджный поселок Фатеево. Сейчас существует опасность, что в результате работ подрядчика порвет и эти трубы, потому что может произойти обвал грунта, прокомментировали ситуацию в ООО «Водоканал-НТ».