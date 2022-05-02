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Posted 2 мая 2022, 05:45

Published 2 мая 2022, 05:45

Modified 29 ноября, 18:40

Updated 29 ноября, 18:40

После громкого хлопка загорелось здание в Екатеринбурге

2 мая 2022, 05:45
Многоэтажка на Вторчермете в Екатеринбурге вспыхнула после громкого хлопка. О пострадавших не сообщается.

Инцидент произошел около 23 часов в воскресенье, 1 мая, в районе Вторчермета в Екатеринбурге. Очевидец происшествия рассказал Е1, что пожар начался после мощного хлопка в многоэтажке.

В МЧС пока инцидент не комментируют.

Напомним, 30 апреля в Мезенском произошла трагедия — пожар унес жизни четверых человек, в том числе, двоих детей. Пострадали еще пять человек, из которых трое — это дети. Две семьи отдыхали вместе в частном доме. Что стало причиной возгорания, выясняют пожарные дознаватели. Свою проверку начал следственный комитет.

#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Пожары в Свердловской области
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