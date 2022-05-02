После громкого хлопка загорелось здание в Екатеринбурге

Напомним, 30 апреля в Мезенском произошла трагедия — пожар унес жизни четверых человек, в том числе, двоих детей. Пострадали еще пять человек, из которых трое — это дети. Две семьи отдыхали вместе в частном доме. Что стало причиной возгорания, выясняют пожарные дознаватели. Свою проверку начал следственный комитет.