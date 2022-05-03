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Posted 3 мая 2022, 16:09

Published 3 мая 2022, 16:09

Modified 29 ноября, 18:41

Updated 29 ноября, 18:41

Восемь человек пострадали в двух ДТП за сутки в Свердловской области

3 мая 2022, 16:09
В Свердловской области 3 мая произошло два серьезных ДТП. Первое случилось на 6 км трассы «село Покровское – село Кисловское – деревня Соколова», а второе на 4 км автодороги «Каменск-Уральский – Рыбниковское – Горный».

Восемь человек пострадали в двух ДТП за сутки в Свердловской области. Обстоятельства обоих происшествий выясняют сотрудники ГАИ, сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

Первое ДТП произошло сегодня, 3 мая, в 8.30 утра на 6 км трассы «село Покровское – село Кисловское – деревня Соколова». Предварительно известно, что 71 – летний водитель ВАЗа выехал на встречку, где врезался в машину марки «Рено», за рулем которой находился 55-летний местный житель. В результате с травмами в госпиталь отвезли 63- летнюю пассажирку «Рено», самого водителя и 69-летнюю пассажирку ВАЗа.

Виновник ДТП рассказал инспекторам, что ехал со скоростью 50 км/ч. Когда он поворачивал, то выкрутил руль влево, но каким-то образом переборщил и оказался на встречке.

Водитель «Рено» ехал со скоростью 60 км/ч по дороге. Увидя, что может произойти ДТП, он экстренно затормозил, что аварии избежать не удалось. Известно, что все участники ДТП были пристегнуты и не находились в состоянии опьянения.

Второе ДТП случилось в 10. 30 минут на 4 км автодороги «Каменск-Уральский – Рыбниковское – Горный». Предварительно известно, что 75 – летний водитель «Лады» выехал на встречку и врезался в «Ниссан Тиида», за рулем которой находилась 47 – летняя женщина.

В результате аварии в больницу доставили водителя и пассажира машины «Лада», а также водителя «Ниссана» и двух пассажиров, один из которых тинейджер.

#Происшествия#Новости УрФО#ДТП#Пострадавшие
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