Posted 3 мая 2022, 13:15
Published 3 мая 2022, 13:15
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
Возле поселка Палкино спасатели потушили лесной пожар. Возгорание произошло сегодня, 3 мая. Об этом сообщает издание Е1, ссылаясь на слова свидетельницы событий Дарьи. Горел лес, который расположен поблизости к кладбищу.
Известно, что на место прибывали спасатели, которым удалось ликвидировать возгорание. После того, как пожар был потушен, еще некоторое время на данной территории наблюдалось много дыма, сообщает Дарья.
Напомним, что ранее, 1 мая, недалеко от села Деево произошло возгорание отходов.