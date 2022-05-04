Патриотический марафон «ZаРоссию» прошел в Нижнем Тагиле

Мы искренне поддерживаем великого президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. Так есть, так было и так будет. Путинград будет стоять на защите нашего Отечества. Побывал на днях в Гаджиево, где стоят наши подводные лодки. Вы знаете, я искренне поражен мужеству наших подводников, но в то же время восхищаюсь нашими танкистами и хочу сказать: пока мы живы, мы будем стоять на рубежах нашей страны. Великая страна — великая Россия! За президента, за Россию, за наши вооруженные силы!скандировал градоначальник.