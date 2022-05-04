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Posted 4 мая 2022, 04:48

Published 4 мая 2022, 04:48

Modified 29 ноября, 18:38

Updated 29 ноября, 18:38

В Тюмени похитители затолкали в багажник и увезли школьницу

4 мая 2022, 04:48
В Тюмени знакомые 14-летней девушки устроили розыгрыш, организовав ее похищение прямо с парковки ТРЦ. Тем не менее, в СК все же заинтересовались происшествием.

В Тюмени похитители затолкали в багажник и увезли 14-летнюю девушку. ЧП произошло вчера, 3 мая, на парковке одного из ТРЦ.

После случившегося полицейские разослали ориентировку на юношу 2004 года рождения. Позже выяснилось, что это злой розыгрыш знакомых девушки.

По данным портала Е1, источник из силовых структур пояснил, что через 15 минут школьница была освобождена. Тем не менее в Следственном Комитете проводят проверку по данному факту.

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