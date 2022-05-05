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Posted 5 мая 2022, 03:49

Published 5 мая 2022, 03:49

Modified 29 ноября, 18:40

Updated 29 ноября, 18:40

Об обмане целого подъезда лжегазовиками рассказали жители многоэтажки в Нижнем Тагиле

Об обмане целого подъезда лжегазовиками рассказали жители многоэтажки в Нижнем Тагиле

5 мая 2022, 03:49
Фото: 1MI.
О том, что лжегазовики обманули целый подъезд многоэтажного дома в Нижнем Тагиле рассказали его жители.

По их словам, женщина, представившаяся сотрудницей газовой службы собирала по 7 тысяч рублей, сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

С верхних этажей эта предприимчивая дама уже успела собрать у доверчивых стариков по 7100₽! потом, наконец-то, дошла до меня. Но не ту напала! возмущается жительница подъезда.

По ее словам, она вызвала на место представителей компании «ГАЗЭКС» и полицию. Приехали правоохранители и забрали женщину в отделение. До их прибытия сотрудницу службы заперли в квартире.

#Происшествия#Нижний Тагил#Мошенничество#Газовая служба
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