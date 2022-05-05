Первая весенняя гроза прогремела в Свердловской области

Posted 5 мая 2022, 15:45
Published 5 мая 2022, 15:45
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
В ближайшие дни, по данным синоптиков, в регионе будет сохранена прохладная погода с осадками. Также ожидается снижение температуры ниже климатической нормы на 3-5 градусов. Причиной является большой арктический циклон.
Ночами прогнозируются заморозки от -1 до -6 градусов. 6 мая местами в Свердловской области ожидается усиление ветра до 21 метра в секунду, дожди и даже мокрый снег.
6 и 7 мая температура воздуха прогреется до +6…+17 градусов.