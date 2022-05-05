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Posted 5 мая 2022, 15:45

Published 5 мая 2022, 15:45

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

Первая весенняя гроза прогремела в Свердловской области

Первая весенняя гроза прогремела в Свердловской области

5 мая 2022, 15:45
Фото: 1MI.
Первая весенняя гроза прогремела в Екатеринбурге. Ревдинцы также могли наблюдать это явление.

В ближайшие дни, по данным синоптиков, в регионе будет сохранена прохладная погода с осадками. Также ожидается снижение температуры ниже климатической нормы на 3-5 градусов. Причиной является большой арктический циклон.

Ночами прогнозируются заморозки от -1 до -6 градусов. 6 мая местами в Свердловской области ожидается усиление ветра до 21 метра в секунду, дожди и даже мокрый снег.

6 и 7 мая температура воздуха прогреется до +6…+17 градусов.

#Новости УрФО#Свердловская область#Здоровье#Погода#Гроза
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