Стрельбу на детской площадке в Подмосковье устроил неизвестный и ранил ребенка

Posted 6 мая 2022, 05:03
Published 6 мая 2022, 05:03
Modified 29 ноября, 18:40
Updated 29 ноября, 18:40
Мужчина начал стрелять из пневматического оружия. В результате ранение получил мальчик 2009 года рождения, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу УМВД по Московской области.
На данный момент сотрудниками полиции выясняются обстоятельства случившегося, а также проводятся розыскные мероприятия.
Напомним, в начале мая житель Вологды вернувшись домой с работы обнаружил тела двух детей и супруги. У всех погибших имелись колото-резаные раны. Возбуждено уголовное дело по факту убийства нескольких лиц. Согласно одной из версий, мама сама могла убить детей и затем себя. Она ранее наблюдалась у психиатра.