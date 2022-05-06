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Posted 6 мая 2022, 05:03

Published 6 мая 2022, 05:03

Modified 29 ноября, 18:40

Updated 29 ноября, 18:40

Стрельбу на детской площадке в Подмосковье устроил неизвестный и ранил ребенка

Стрельбу на детской площадке в Подмосковье устроил неизвестный и ранил ребенка

6 мая 2022, 05:03
Фото: 1MI.
Ребенок был ранен неизвестным устроившим стрельбу на детской площадке в подмосковном Пушкино. Инцидент произошел во дворе дома на улице Инессы Арманд.

Мужчина начал стрелять из пневматического оружия. В результате ранение получил мальчик 2009 года рождения, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу УМВД по Московской области.

На данный момент сотрудниками полиции выясняются обстоятельства случившегося, а также проводятся розыскные мероприятия.

Напомним, в начале мая житель Вологды вернувшись домой с работы обнаружил тела двух детей и супруги. У всех погибших имелись колото-резаные раны. Возбуждено уголовное дело по факту убийства нескольких лиц. Согласно одной из версий, мама сама могла убить детей и затем себя. Она ранее наблюдалась у психиатра.

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#Происшествия#Стрельба#Подмосковье
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