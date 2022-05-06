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Posted 6 мая 2022, 04:28

Published 6 мая 2022, 04:28

Modified 18 сентября 2022, 15:07

Updated 18 сентября 2022, 15:07

Участок дороги на улице Уральская в Нижнем Тагиле будет перекрыт для «Ночи музеев»

Участок дороги на улице Уральская в Нижнем Тагиле будет перекрыт для «Ночи музеев»

6 мая 2022, 04:28
Фото: 1MI.
Участок дороги на улице Уральская в Нижнем Тагиле планируется перекрыть ночью 21 мая 2022 года. Причиной стало проведение «Ночи музеев — 2022».

Так, 21 мая с 17.00 до 24.00 будет закрыт для движения участок от улицы Уральская, 7 до Ленина, 1. Также в этом районе нельзя будет оставлять автомобили на парковке с 16.00.

Кроме того, полиции поручено обеспечить безопасность и общественный порядок в период проведения акции. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.

На местах заранее будут установлены временные знаки, показывающие закрытие дороги и варианты объезда.

#Транспорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Дорога#Ночь музеев
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