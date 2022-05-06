Участок дороги на улице Уральская в Нижнем Тагиле будет перекрыт для «Ночи музеев»

Posted 6 мая 2022, 04:28
Published 6 мая 2022, 04:28
Modified 18 сентября 2022, 15:07
Updated 18 сентября 2022, 15:07
Так, 21 мая с 17.00 до 24.00 будет закрыт для движения участок от улицы Уральская, 7 до Ленина, 1. Также в этом районе нельзя будет оставлять автомобили на парковке с 16.00.
Кроме того, полиции поручено обеспечить безопасность и общественный порядок в период проведения акции. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Пинаев.
На местах заранее будут установлены временные знаки, показывающие закрытие дороги и варианты объезда.