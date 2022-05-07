СМИ: Двое детей погибли в бушующем пожаре в Красноярском крае

Posted 7 мая 2022, 09:28
Published 7 мая 2022, 09:28
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
В Красноярском крае горят детский сад и еще около 200 сооружений. Об этом сообщается с Telegram краевого главка МЧС. Есть погибшие. По данным Telegram- канала Mash, погибло пятеро человек, в том числе двое детей.
В настоящий момент все спасательные бригады Красноярского края направлены на тушение массовых пожаров. Известно, что пламя уже распространено в более чем 16 населенных пунктах. Погибшие есть Шарыповском и Казачинском районах.
Всего пожары тушат более 300 человек и 90 спецмашин. Активно в процессе тушения задействован пожарный поезд. Трудности создает сильный ветер – он мешает тушить пламя. Власти ввели режим ЧС.