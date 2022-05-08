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Posted 8 мая 2022, 12:31

Published 8 мая 2022, 12:31

Modified 29 ноября, 18:41

Updated 29 ноября, 18:41

Погорельцы из Малой Лаи высказались о штрафах нарушителям противопожарного режима

8 мая 2022, 12:31
Жители Малой Лаи, где сгорели четыре дома, считают, что нужно проводить рейды и наказывать нарушителей противопожарного режима.

По словам сельчан, просто так говорить о штрафах нарушителям противопожарного режима бесполезно, надо принимать меры.

Нужно, чтобы пожарные составляли протоколы и выписывали штрафы — вот это это будет действенно, а говорить просто так абсолютно бесполезно, рассказала редакции TagilCity.ru жительница Малой Лаи.

Одна из сельчанок также рассказала, что соседка один раз скосила всю траву, сложила и уехала.

Если бы траву кто-то поджег, то огонь мог перекинуться на все близлежащие дома, пояснила женщина.

Напомним, в Малой Лае 4 мая на кладбище из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар. Затем огонь перебросился через поле на дома. В результате сгорели четыре дома, три семьи остались без жилья.

#Общество#ГГО и пригород#Пожар#Штрафы#Погорельцы
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