Погорельцы из Малой Лаи высказались о штрафах нарушителям противопожарного режима

Posted 8 мая 2022, 12:31
Published 8 мая 2022, 12:31
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
По словам сельчан, просто так говорить о штрафах нарушителям противопожарного режима бесполезно, надо принимать меры.
Нужно, чтобы пожарные составляли протоколы и выписывали штрафы — вот это это будет действенно, а говорить просто так абсолютно бесполезно, рассказала редакции TagilCity.ru жительница Малой Лаи.
Одна из сельчанок также рассказала, что соседка один раз скосила всю траву, сложила и уехала.
Если бы траву кто-то поджег, то огонь мог перекинуться на все близлежащие дома, пояснила женщина.
Напомним, в Малой Лае 4 мая на кладбище из-за неосторожного обращения с огнем возник пожар. Затем огонь перебросился через поле на дома. В результате сгорели четыре дома, три семьи остались без жилья.