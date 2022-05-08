Пожарные сняли мужчину с крыши горящего паркинга в Екатеринбурге

Posted 8 мая 2022, 08:47
Published 8 мая 2022, 08:47
Modified 29 ноября, 18:41
Updated 29 ноября, 18:41
Огонь охватил здание на улице Космонавтов в Екатеринбурге в полдень в воскресенье, 8 мая. По информации МЧС по Свердловской области, пожар начался на 3 этаже строящегося паркинга, после чего огонь перешел на 4 этаж. Горели утеплитель и пенопласт.
В крыши паркинга при помощи газодымозащитного обмундирования спасатели спустили одного человека. На месте работают 43 человека личного состава, 16 единиц спецтехники.
Свердловчане в соцсетях делятся кадрами с места происшествия. Некоторые горожане называют причиной возгорания несоблюдение техники безопасности во время сварочных работ.