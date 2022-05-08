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Posted 8 мая 2022, 08:47

Published 8 мая 2022, 08:47

Modified 29 ноября, 18:41

Updated 29 ноября, 18:41

Пожарные сняли мужчину с крыши горящего паркинга в Екатеринбурге

8 мая 2022, 08:47
Строящийся автопаркинг загорелся в Екатеринбурге. Возгорание началось на 3 этаже здания и распространился из-за ветра.

Огонь охватил здание на улице Космонавтов в Екатеринбурге в полдень в воскресенье, 8 мая. По информации МЧС по Свердловской области, пожар начался на 3 этаже строящегося паркинга, после чего огонь перешел на 4 этаж. Горели утеплитель и пенопласт.

В крыши паркинга при помощи газодымозащитного обмундирования спасатели спустили одного человека. На месте работают 43 человека личного состава, 16 единиц спецтехники.

Свердловчане в соцсетях делятся кадрами с места происшествия. Некоторые горожане называют причиной возгорания несоблюдение техники безопасности во время сварочных работ.

#Новости УрФО#Пожар#Пожары в Свердловской области
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