Пожарные сняли мужчину с крыши горящего паркинга в Екатеринбурге

Огонь охватил здание на улице Космонавтов в Екатеринбурге в полдень в воскресенье, 8 мая. По информации МЧС по Свердловской области, пожар начался на 3 этаже строящегося паркинга, после чего огонь перешел на 4 этаж. Горели утеплитель и пенопласт.