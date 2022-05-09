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Posted 9 мая 2022, 05:39

Published 9 мая 2022, 05:39

Modified 29 ноября, 18:40

Updated 29 ноября, 18:40

Глава Тагила Владислав Пинаев возложил цветы к месту трагедии на театральной площади

9 мая 2022, 05:39
В рамках мероприятий, приуроченных к 9 мая, тагильские чиновники почтили память горожан, погибших во время падения самолета на театральной площади Нижнего Тагила.

Глава города Владислав Пинаев, а также руководитель МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров и другие представители администрации и городской думы Нижнего Тагила, почтили память тагильчан, погибших 9 мая 1993 года на центральной городской площади. Причиной гибели 18 человек стало падение самолета Як-52. В тот день 11 тагильчан получили тяжкие телесные повреждения, 4 — менее тяжкие и 1 — легкие повреждения.

Возложение цветов и венков у памятника погибшим 9 мая тагильчанам стало традицией.

В трагедии виновным был признан летчик Данилов, который по указанию руководителя своего клуба совершил полет непосредственно над театральной площадью. Вторым обвиняемым по уголовному делу стал руководитель авиаспортклуба Федор Бушма. Последний получил шесть лет колонии, а в отношении погибшего летчика дело было прекращено.

Напомним, в Нижнем Тагиле парад ко Дню победы пройдет в привычном допандемийном формате. На центральной улице города планируется проезд техники, шествие «Бессмертного полка» и трудовых коллективов.

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